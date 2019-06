Legatbestyrelsen består af retspræsident Alex Elisiussen, byrådsmedlemmerne Daniel Lillerøi og Søren Revsbæk (som ikke er på billedet), områdedirektør i Sydbank Jesper Lund Wimmer og borgmester Carsten Rasmussen. Derudover ses legatmodtager John Nørbjerg også på billedet.

Jubilæumslegat uddelt til arbejdsheste

Næstved - 17. juni 2019 kl. 13:12 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John Nørbjerg og Dorthe Berg Rasmussen var lørdag blevet bedt om at holde et oplæg for Næstved Kommunes franske partnerskabsby Chalon-sur-Saône. I virkeligheden skulle de modtage Diskontobankens Jubilæumslegat, som hvert år uddeles til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for byen.

John Nørbjerg har en stor del af æren for, at Næstved huser Sydsjællands største kulturcenter, der dagligt besøges af flere hundrede kulturinteresserede. Han giver gerne en hånd med i garderoben og hjælper med at stable stole samtidig med, at han leder og udvikler Grønnegades Kaserne Kulturcenter og har gjort det som vellidt chef gennem 18 år. Der går ikke en dag uden et arrangement på kulturcentret. Her er alt fra aftenskoleundervisning, egnsteater, fællesspisning, konferencer, julemarked og biltræf. Sidste år havde kulturcentret 326 arrangementer med offentlig adgang.

Dorthe Berg Rasmussen kom til Næstved Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og en af hendes første opgaver bestod i at opbygge Næstved Sundhedscenter og udvikle genoptræningsforløb og pladser. Inden da var hun ældrechef i Holmegaard Kommune.

I dag er hun som leder af Center for Sundhed og Ældre chef for flere end 1000 medarbejdere i Næstved Kommune, og hun gør sit yderste for at komme rundt og være til stede på alle ældrecentre, Sundhedscentret, Den kommunale Tandpleje og Madservice. Hun har også travlt med at forhandle og samarbejde med kommunens mange forskellige eksterne samarbejdspartnere inden for hele sundheds- og ældreområdet. Dorthe Berg Rasmussen er kendt for at være både anerkendende og grundig, og lige meget hvor hun viser sig, er hun vellidt, lyder det i begrundelsen.

Diskontobankens Jubilæumslegat blev stiftet tilbage i 1935 og bliver altid overrakt den 15. juni, som er Næstveds officielle fødselsdag. Foruden æren får legatmodtagerne en buket blomster og en provenceskål fra Holmegaard med inskription.

Legatets formål er at hædre personer, der bor, arbejder eller på anden måde har ydet en indsats for Næstved. Af legatets fundats kan man læse, at det uddeles til personer, der »har udført et fortjenstfuldt arbejde for Næstved By eller ved sit arbejde har kastet glans over Næstved By«.

Dorthe Berg Rasmussen var forhindret i at deltage i jubilæums-frokosten.