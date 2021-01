Formand for forældrerådet Lena Jørgensen og leder af stedet Mette Nygaard Larsen glæder sig til at markere ?guldbrylluppet? i Børnehjørnet på mandag. Fotos: Kim Larsen

Jubilæum lige rundt om Børnehjørnet

Ingen havde troet, at der i dag stadig er gang i stedet, men i dag bliver knapt 50 små poder passet af flittige ansatte. Der er to børnehavegrupper, nemlig Myretuen og Hvepsereden, samt Sneglehuset som er til vuggestuebørn.

Stedet satser meget på at være miljøvenlig og har derfor opnået det grønne flag. Børnehjørnet, der ligger på Søgårdsvej 7 midt i Gelsted, har som et kuriosum stadig de små børnecykler fra fra dengang Børnehjørnet åbnede for 50 år siden, og de bruges flittigt.