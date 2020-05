Se billedserie - Jeg keder mig helt vildt i disse coronatider, siger bikinginstruktøren Jan Flemming. Foto: Mogens Lorentzen

Jubiii - spinning med udsigt til Karrebæk Kirke

Næstved - 08. maj 2020 kl. 17:00 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Husk at sprit cyklerne af, når vi er færdige. Og så går vi gang med et sommerprogram.

Biking-instruktøren Jan Flemming giver ordrer. Han sidder på spinningcyklen. Har ryggen til Karrebæk Fjord og kirke. Men foran han er ni motions-hungrende biking-moitionister. Scenen er den store træterrasse ved Karrebæksminde Fjord kursuscenter.

Storebededag er terrassen omdannet til et udendørs fitness-område - indrammet af minestrimler af plastik. Corona-reglerne siger, at der højest må være 10 personer inklusive instruktøren bag indhegningen.

- Jeg vil gerne skabe noget liv i de her corona-tider. Derfor aftalte jeg med Jan Flemming, at vi holder en udendørs biking-event. Vi har jo faciliteterne. Det er gratis at deltage, og det er et forsøg, siger Thomas Andreasen, der ejer kursuscentret sammen med Frederik Hansen.

Duoen Thomas Andreasen og Jan Flemming har lånt spinningcykler af Happy2Fitness, der som alle landets motionscentre er tvangslukkede.

- Jeg går og keder mig helt vildt. Derfor er jeg glad for, at vi kan have udendørs biking. Alle regler er overholdt. Og vi sørger for, at der ikke er for mange mennesker. Og at alle holder afstand, siger Jan Flemming til Sjællandske.

Store Bededags-bikingen var et forsøg. Hver time var der udskiftning på cyklerne, der blev grundigt afsprittet. En succes. Og der er gode udsigter til, at den bliver gentaget. Alt tyder nemlig på, at det var et godt stykke tid før fitness-centrene får lov til at genåbne. Ifølge sundhedsmyndighederne er smitterisikoen ved eksempelvis indendørs-spinning for stor.