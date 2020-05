- Det Obelske Familiefond har en rigtig god tradition for at støtte op om samtidskunsten, og det er selvfølgelig rigtigt positivt, at det fortsætter i denne svære tid, siger leder af Kunsthal Rønnebæksholm, Lotte Juul Petersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Jubel på Rønnebæksholm: Kan søge penge fra særpulje

Det er snart to måneder siden, at Danmark lukkede ned som følge af coronapandemien, og det har naturligvis også påvirket landets 16 kunsthaller økonomisk. Nu er Det Obelske Familiefond klar med en håndsrækning i form af en særpulje på 4. millioner kroner.

- Kunsthallerne er, som institutioner for samtidskunsten, aktører vi kender godt, og som vi gerne giver en særlig håndsrækning i den her vanskelige tid, tilføjer han.

Lotte Juul Petersen fortæller, at konsekvenserne på længere sigt stadig er uoverskuelige, men de penge, der kan søges fra den nye særpulje, vil blive baseret på helt reelle tal for tabte indtægter.

Når statsminister Mette Frederiksen senere på ugen ventes at fortælle om den næste etape af genåbningen af Danmark, håber Lotte Juul Petersen, at kunsthallerne igen kan få lov at byde publikum velkommen. På Rønnebæksholm er man klar til det.

- Det er vi helt sikkert. Vi kan kontrollere, hvor mange gæster der kommer ind og sikre, at de holder afstand. Helt konkret har vi et overvågningssystem, der kan hjælpe os med dette. Vi er også heldige at have pladsen her, hvor gæsterne kan være både inde og ude, siger hun og tilføjer: