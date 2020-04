Alida Christiansen, centerdirektør i Næstved Storcenter, er helt klar til at åbne igen, så snart regeringen trykker på startknappen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Jubel over regeringens planer om udeservering og åbning af storcentre

Næstved - 30. april 2020 kl. 17:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den endelige plan er først klar en gang i næste uge, men regeringen ønsker at åbne for storcentre og udeservering. Det skriver netmediet Finans torsdag eftermiddag, og det er der ganske stor tilfredshed med lokalt.

- Det er da fantastisk, hvis vi igen kan få noget liv i byen. Restauranter og caféer får det først for alvor sjovt, når de igen kan åbne for deres kerneforretning, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør i Næstved Erhverv.

- Det vil også være fantastisk at få åbnet storcentret igen. Det er mange lokale arbejdspladser og med til at trække folk til Næstved, tilføjer han.

Den officielle melding

I Næstved Storcenter har de også snakket en del om, hvorvidt de kommer med i næste åbningsrunde:

- Men vi skal stadig vente på den officielle udmelding i næste uge, understreger centerdirektør Alida Christiansen, der er klar til at åbne fra den ene dag til den anden.

- Vi kommer jo til at åbne igen på et tidspunkt, så vi er i fuld gang med forberedelserne. Vi har åbningskampagnen klar og har indkøbt flere spritdispensere og afstandstape til alle butikker og indgangene til storcenteret, siger centerdirektøren.

Hvordan

Pt. må man stadig kun samles max 10 personer, så centerdirektøren venter også spændt på, hvad der kommer af meldinger om antal af folk i centeret:

- Måske de kommer med en opskrift på, hvordan storcentrene skal åbne op? Skal vi tælle, hvor mange der kommer ind i centeret? Er det fint med tællerne på dørene, eller skal vi have vagter stående, spørger Alida Christiansen og understreger, at Næstved Storcenter er klar til begge versioner.

- Det er så mærkeligt at gå rundt på de stille gange herude, og vi venter spændt på at få lov at åbne igen, siger Alida Christiansen, som godt er klar over, at tingene ikke vil være som før.

Gør ondt i mit hjerte

Realistisk set, så regner centerdirektøren heller ikke med, at det fra dag et kommer til at vælte ind med folk.

- Alle har været bange længe, og vi er ikke længere vant til at være tæt, så det må vi respektere. Vi ved ikke, om der går et år eller to år, før købsmønsteret bliver som før, siger hun og tilføjer:

- Måske kommer der en anden runde coronavirus til efteråret? Det har vi også taget højde for i vores planlægning. Det gør ondt i mit hjerte at gå rundt og se på alle de lukkede butikker, siger hun, der har tænkt over, at tingene helt sikkert bliver anderledes, når storcenteret får lov at åbne igen.

- Alle de ældre, som plejer at komme her og hygge om formiddagen, de kommer næppe i samme omfang, siger hun.

Og så er der måden vi kommer til at opføre os på i tøjbutikker.

- Hvor tæt kan personalet gå på kunderne, og hvordan skal man håndtere tingene i prøverummet nævner hun som eksempler.

Men storcenteret er i hvert fald forårsrengjort og klar til at tage imod kunderne, så snart der bliver givet grønt lys fra regeringen.

