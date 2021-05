Yes, den er hjemme. Sejklubbens formand Torben Søndergaard Nielsen glæder sig på alle sejlernes vegne over beslutningen om at friholde Ydernæs for en ny erhvervshavn. Foto: Anna C. Møhl

Jubel i sejlklubben: Nu tør vi tænke fremad igen

Næstved - 27. maj 2021 kl. 11:48 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Beslutningen om at flytte havnen ud af byen var ventet med spænding i Næstved Sejklub. For hvis pilen pegede på Ydernæs var sejlfolket i fare for at måtte sejle ud af byen og dermed gik byens ellers muntre maritime liv en sur og trist tid i møde.

Nu peger pilen i stedet på landsbyperlen Stenbæksholm og det modtages med stor lettelse hos sejlklubbens formand, Torben Søndergaard Nielsen.

- Det er en super glædelig nyhed, at Ydernæs går fri. Det betyder, at vi igen tør tænke fremad efter at have stået stille, mens havnedebatten har stået på, fortæller formanden for byens knap 500 sejlere.

56 på venteliste

Dermed kan der fortsat sættes sejl for enden af kanalen og Næstved Sejlklub kan grave planer om at udvide aktiviteterne på Ydernæs frem af gemmerne igen.

- Vi har brug for mere plads. Sejlsporten er virkelig boomet under corona-perioden og jeg får ugentlig henvendelser fra sejlere på hele Sjælland, der spørger efter ledige bådpladser. Vi må desværre sige nej, da vi har 56 sejlere på venteliste, siger Torben Søndergaard Nielsen.

Derfor giver det mening at udvide lystbådehavnen og skaffe ekstra beddingpladser til vinteropbevaring nu hvor sejlklubben kan se sig fri af forhindringer og en kommende nabo med sten og grus og soda på havnekajen.

Ifølge sejlklubbens formand sender politikerne med beslutningen om at friholde Ydernæs for en erhvervshavn, også et vigtigt signal til kommende tilflyttere.

- Det pynter på enhver havneby med en velfungerende sejlklub og vi er tilsmilet af en fantastisk beliggenhed ved Smålandsfarvandet. Og ikke som i Køge Bugt, hvor der ingen steder er at sejle hen.

Stærk jolleafdeling

Torben Søndergaard Nielsen glæder sig også på vegne af byens ungdom, der kan fortsætte med at sejle optimistjoller og lære windsurfing på Ydernæs.

- Det betyder rigtigt meget, at den aktivitet bliver i cykelafstand af byen. Vores jolleafdeling er virkelig kommet op at køre igen, da flere unge på ny viser interesse for sejlsport.

Dermed kan sejlerne sætte forventningerne i vejret til den kommende sæson. Det samme kan strandjægerne, der kan sejle og skyde ænder, mens byggeriet af en ny erhvervshavn ved Stenbæksholm tager form.

Partierne bag den store politiske aftale garanterer sejlklubbens fremtid. Og de har yderligere aftalt, at de rekreative faciliteter på Ydernæs skal styrkes og udvikles og dermed kan vi stadig lufte både konen og hunden på den populære Hjertesti rundt om Ydernæs.