Fladså Håndbold er en af de foreninger, der har haft gavn af projektet, idet de har samarbejdet med den tyske klub HSG Holsteinische.

Jubel: Støtte til dansk-tyske samarbejdsprojekter fortsætter

Næstved - 14. februar 2021 kl. 07:12 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Siden 2018 har Næstved Kommune været ledende partner på projektet kultKIT, der har til formål at fremme den sproglige og kulturelle forståelse i den dansk-tyske grænseregion. Samarbejdet finansieres af EU og skulle egentlig være ophørt til sommer, men nu er det forlænget frem til 31. marts 2022.

- Det er fantastisk, og lige hvad vi havde håbet på. Nu kan partnerne udvikle projektforløb sammen og forhåbentligt snart mødes og samarbejde, som vi kunne inden coronaen. Det har stor betydning for borgerne og for samfundet, siger Jeppe Pers, projektleder hos kultKIT, og fortsætter:

- Jeg er især glad for, at forlængelsen giver uddannelserne og foreningerne på begge sider af grænsen en mulighed for at styrke samarbejdet. Vi støtter udvekslingsprojekter, digitale projekter, indholdsrige besøg i nabolandet, og vi har et fantastisk netværk, vi stiller til rådighed.

Fælles historie At kultKITs resultater indtil videre har bidraget til en positiv udvikling af det dansk-tyske samarbejde er Lewe Kuhn, leder af Interreg-sekretariatetet i Kruså, ikke i tvivl om.

Han fremhæver, at særligt de mange spændende »people to people«-projekter bringer rigtig mange mennesker sammen på tværs af grænsen.

- De mange samarbejdsprojekter, der realiseres ved hjælp af kultKIT, tydeliggør merværdien af det grænseoverskridende samarbejde. Projektsamarbejdet understøtter den gensidige interkulturelle forståelse, giver et indblik i nabosproget, nabolandets livsstil og vores fælles historie, siger han.

- Corona-restriktionerne har betydet, at mange projekter ikke kunne gennemføres i 2020. Nu tør vi håbe, at det snart lader sig gøre at mødes fysisk hen over grænsen, tilføjer han.

Det er primært skoler, foreninger og uddannelsessteder, der kan få gavn af det »grænseoverskridende« projekt, men private initiativer har også mulighed for at søge økonomisk støtte.

Alle kan søge Midlerne er ikke bare til selve aktiviteterne, men kan også gå til planlægningen af dem - både fysisk og digitalt.

- Det er gennem fællesskabet, at man udvikler sig sammen med naboerne. Vi er godt i gang med at lægge nye planer for i år og for begyndelsen af næste år. Mange af projekterne i 2020 blev jo beskårede eller aflyst på grund af coronaen, forklarer Jeppe Pers.

Man kan læse mere om muligheden for at søge penge til projekter på kultkit.eu/tilskud. Næste ansøgningsfrist for at søge er 28. februar.

Næstved Kommune er ledende partner på samarbejdet, der også involverer Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, University College Sjælland, Kreis Ostholsten, Kreis Plön Stadt Fehmarn, Fördezentrum Kastanienhof samt Hansestadt Lübeck, Bereich Schule und Sport.

