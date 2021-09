Journalist jubilar fejret

- Du har tilbragt en stor del af dit voksne liv hos Sjællandske Medier og det daværende Næstved Tidende, sagde Bente Johannssen, chefredaktør for Sjællandske Medier og gav et kort rids af Helles 25-års rejse fra revisor til redaktionssekretær til redaktionelt skrivende. Hun berørte også nogle af årenes svære perioder for Helle Hansen med blandt andet stress.

- Selvom du ikke har været lige godt behandlet hele livet, så har du formået at rejse dig igen, sagde Bente Johannessen i sin tale og fremhævede Helle for især hendes gode hukommelse, nysgerrighed og evne til at formidle viden.

- Du har en særlig evne for at altid at byde ind med forslag, for at følge op på dine historier og for altid at undersøge noget nærmere, sagde Bente Johannessen