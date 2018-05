Det er stadig muligt at tilmelde sig familiehaverne på Rønnebæksholm, som blandt andet giver fællesskab og jord under neglene.

Jord under neglene fås hos 4H

Næstved - 06. maj 2018 kl. 06:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går du med drømmen om at være mere selvforsynende med grøntsager, frugt og bær til middagsbordet og madpakkerne? Og tør du få jord under neglene?

Så er familiehaverne på Rønnebæksholm måske lige noget for dig og din familie. I foråret 2017 fik Næstved 4H muligheden for at tilbyde familiehaver i Herregårdshaven på Rønnebæksholm. Og det er blevet en stor sucees.

- Rammerne i Herregårdshaven er fantastiske. At se hvor stor forundringen er blandt børnene, fra der bliver sat et lille frø i jorden, til der kan høstes og spises er skønt, fortæller formand for Næstved 4H, Tina Pedersen.

I haverne bliver der hurtigt skabt et fællesskab blandt børn og voksne på tværs af alder, oprindelse og baggrund.

Familiehaven er netop startet op i april, og det er stadig muligt at komme med. Man mødes hver tirsdag frem til efterårsferien, og ud over at passe sit havestykke er der blandt andet tid til at lege, lave bålmad og fællesspisning.