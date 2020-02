Hold øje med ham her. Jonas Søndergaard, 17 år og for anden gang i træk udtaget til junior-EM. Privatfoto

Jonas har styr på kuglerne: Udtaget til junior-EM i Belgien

Navnet er Jonas Søndergaard - 17 år - og for anden gang i træk udtaget til junior europamesterskaberne i den ædle sport billard.

- Jonas er et stort talent. Super alsidig og i år stiller han op både individuelt i 5-kegler for U-21 spillere og som par med Lukas Mortensen fra Aarhus ved europamesterskaberne i Belgien i påsken, fortæller formanden for Næstved billard klub, Mick Jørgensen.