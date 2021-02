Jonas er skarp på landbrug

Jonas Bertel Nielsen er født og opvokset på landet på en gård ved Tappernøje i Axelved, hvor hans far er fritidslandmand: - Jeg kender mange landmænd og har et indgående kendskab til landbruget. Jeg startede i EDC i 2018 og blev salgstrainee i starten af 2019 i EDC Poul Erik Bech/Brimer & Krag i Næstved, der i 2020 var den fjerdebedst sælgende boligmægler i hele Danmark.

Sara Notkin, Frank Poll fra EDC Landbrug Poul Erik Bech har haft et rigtig godt år i 2020. Nu er landbrugskonsulent Jonas Bertel Nielsen fra 1. februar med på holdet.

Jonas Bertel Nielsen har haft to vilde år med rigtig mange opgaver og salg, og hans landbrugsbaggrund betød, at blev specialisten i landbrugsejendomme i butikken.

Derfor er det nærmest oplagt, at EDC Landbrug Poul Erik Bech styrkes med Jonas Bertel Nielsen. Han er ansat som landbrugskonsulent i EDC Landbrug Poul Erik Bech i Næstved, hvor han skal arbejde med salg af landbrugsejendomme. EDC Landbrug Poul Erik Bech er et nyt dedikeret forretningsområde, som blev etableret for halvandet år siden.