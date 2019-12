Flemming Hauerberg (tv) og Jørgen Villadsen er to af Varmestuens faste brugere. De har ikke meget tilovers for byens borgmester. Fotos: Kim Palm

Jørgen og Flemming fra Varmestuen: - Vi stemmer aldrig mere på Carsten

Byens politiske førstemand er ikke længere en populær mand i Varmestuen Håbet i Toldbodgade. Især ikke efter meldingen om at Varmestuen skal spare 500.000 kroner, åbningstiderne skal reduceres endnu mere og hjemstedet for socialt udsatte skal flyttes ned til herberget på Marskgården.

Af Kim Palm - Der er ikke meget socialdemokrat over Carsten Rasmussen længere og jeg ærgrer mig over, at jeg stemte på ham sidste gang.

