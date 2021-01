Jobnyt: Skifter fra medier til møbler

Tidligere salgschef for Sjællandske Medier i Slagelse, kommunikationschef i Slagelse Kommune og senest chef for Sjællandske Mediers reklamebureau i Næstved, Svend-Erik Kristensen, har fået nyt job i møbelbranchen.

Det er aarhusfirmaet jkOffice, der henter sin anden mediemand i nyere tid ved at ansætte Svend-Erik Kristensen som sitemanager til en nyetableret afdeling i København.

- Vi ønsker at øge vores fokus betydeligt, hvor kunderne er flest, samtidig med en ny tilgang til markedet, og derfor mener vi, Svend-Erik Kristensen er den helt rigtige profil. Den forretningsmodel, vi har igangsat i kontormøbelbranchen, er på mange måder at ligne med den omvæltning, mediebranchen har gennemgået gennem de senere år, og derfor giver netop hans profil og erfaring rigtig god mening, siger administrerende direktør Morten Werge Kallmayer, der selv for kort tid siden selv kom til jkOffice fra netop mediebranchen.