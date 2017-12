Se billedserie De tre, der er initiativtagerne til Jobcentrets Ofre, besøgte Sjællandske. Fra venstre er det Heydi Baltzer, Steen Hartmann og Thomas Wagner. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: »Jobcentrets Ofres Slagsang«: Ode til de knækkede blomster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Jobcentrets Ofres Slagsang«: Ode til de knækkede blomster

Næstved - 06. december 2017 kl. 07:20 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solidariteten er ikke noget, der bare hørte til i 1970'erne. Den lever - måske ikke i bedste velgående - men den lever. Det viser ny støttesang for »Jobcentrets Ofre«.

De har rejst sig op og har hævet stemmen. Nu er det nok.

Det handler om, hvordan man behandler sine medmennesker, og som tingene er nu, så er det ikke godt.

Det er de tre initiativtagere til støttesangen »Jobcenterets Ofres Slagsang«, Steen Hartmann, Heydi Baltzer og Thomas Wagner enige om.

Derfor har de indspillet sangen og har optrådt ved flere forskellige lejligheder bl.a. ved en demonstration på Christiansborgs Slotsplads til Folketingets åbning 3. oktober.

Den er i den gode gamle protestsanger-tradition, der skylder ikke så lidt til Jan Toftlund, Røde Mor, Arne Würgler, Benny Holst, Per Dich - for nu blot at nævne nogle danske.

For at give sangen ekstra gennemslagskraft, har de prøvet at få nogle kendte til at synge med.

Ikke alle havde lyst, men på videoen kan man genkende den tidligere Gasolin-bassist Willi Jönsson, skuespiller Vigga Bro, bassist og revisor Peter Ingemann, skuespiller og sanger Daimi, sanger Karina Willumsen og Anne Marie Helger. Koret består af frivillige fra Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne.

Anne Marie Helger er også formand for Himmelblå Fonden, som har ydet støtte til projektet.

- De ville gerne vise solidaritet med dem, der ikke var så heldige, siger Steen Hartmann.

Han glæder sig over, at det er muligt at vække solidariteten, for man kan en masse, når man står sammen.

Baltzer og Wagner med Hearts of Gold stiller gerne op, hvis der er brug for det. Hvis jobcentrets ofre kommer i klemme.

- Vi kalder dem de knækkede blomster, siger Thomas Wagner med et lille smil.

Måske nogen når at samle dem op, inden de går ud.

Du kan se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=y1Ac1pnn9sw