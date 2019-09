Jobcenter skal betale for bedre skoler

Tilbage i juni skrev Sjællandske, at Næstved Kommune var i fuld gang med at finde penge andre steder, som kan bruges på det hårdt pressede skoleområde. Økonomiudvalget krævede, at blandt andet Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skulle spare, og udvalget fandt mulige besparelser og effektiviseringer for over 30 mio. kroner. Eller rettere sagt så bad administrationen konsulentfirmaet MPloy om at granske området, så det er folk udefra, der har peget på de mulige besparelser. I alt fandt MPloy mulige besparelser for omkring 37 mio. kroner. Der blev dog gjort opmærksom på, at nogle besparelser godt kunne give bagslag. Det er disse mulige besparelser, som Kristian Skov-Andersen vil have overført til skoleområdet.