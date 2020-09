Jazzfest bliver gennemført trods nye corona-restriktioner

Det garanterer arrangørerne efter at have rådført sig med Grønnegade Kaserne Kulturcenter.

Det betyder, at der fortsat vil være street parade, hvor Sct. Jørgens Jazzklubs Street Band blæser festen i gang ved Hotel Vinhuset lørdag klokken 13.

En time senere flytter festen ind i Det Gamle Ridehus på Grønnegade Kaserne. Normalt er her plads til knap 400 tilskuere, men på grund af nye regler og restriktioner er der i år kun gjort plads til 175 siddende gæster.

Her er den traditionelle buffet erstattet af bordservering og der pakkes service til hver enkelt bord.

Festen fortsætter til klokken 23 og dermed er der lukket af for at gæsterne kan fortsætte ud i nattelivet, da samtlige barer i byen skal lukke klokken 22.

- Jazzfesten er forlængst udsolgt og vi er glade for at den bliver gennemført. Samtidig har vi bedt de gæster, der hoster eller føler sig syge om at blive væk og returnere deres billet til os, så folk der står på venteliste kan tage del i festen, siger Jesper-Emil Poulsen.