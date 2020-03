Der er otte sæsoner at gå i gang med, hvis man endnu ikke er hoppet med på Game of Thrones. Her er det Emilia Clarke som Daenerys Targaryen, hvis skæbne ikke alle fans var lige begejstret for. Foto: Helen Sloan

Jan Jensens favoritserier

Næstved - 25. marts 2020 kl. 20:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske er der nogen, der har besvær med at få tiden til at gå, når de nu er tvunget til at være derhjemme. Det er slut med at tage i biografen, teatret, til fodbold eller anden sport, og hvad pokker skal man så lave?

Journalisterne på Sjællandske har lagt hovederne i blød, og kommer med deres bud på, hvad man kan se på tv og på forskellige streamingtjenester. Her er Jan Jensens farvoritter.

After Life - Netflix Et rørende, provokerende og sjovt drama med Ricky Gervais i hovedrollen. Den ellers meget humoristiske Gervais spiller Tony. Tonys hustru er død af cancer, og han er overladt til sig selv - kun hunden er tilbage. Tony er træt af livet, og det smitter af på de historier han skal lave som journalist i den lille engelske by. Den afdøde hustru dukker op på en video, hun har lavet til manden, fordi hun ved, hvor svært det vil være for ham. Der viser sig - mod Tonys vilje - at komme lyspunkter i livet.

12 afsnit á 30. minutter. The Crown - Netflix

The Crown byder på mere magtspil. På sin vis lidt forudsigelig, idet historien om er en biografisk historie over dronning Elizabeths regeringstid.

Et serie af de helt store, der er så god at mådehold med de ellers mange afsnit er en anbefaling.

Game Of Thrones - HBO Hvis der er god tid, og man er blandt de få, der endnu ikke har set Game Of Thrones, er den værd at gå i krig med. Her er masser af action i kamp om tronen.

Riddere, lystløgnere og nøgne kvinder fra horehuset. Stærkt underholdende, og der er otte sæsonen at tage hul på - blandt andet af den lokale Hollywood-stjerne Nikolaj Coster-Waldau, der er vokset op i Tybjerglille.