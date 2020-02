Henning Kørvel fra Karrebæksminde på fremmede jagtmarker. Her har han nedlagt et stort dyr i Sierra Nevada i Spanien i november 2019. Privatfoto

Jægerforbund: Udsatte fugle styrker naturen

- Gennem Vildtforvaltningsrådet har vi indgået en aftale om noget-for-noget, så i takt med at vi sætter fasaner ud, så etablerer vi også nye levesteder for truede danske fuglearter som viber og lærker. Dermed betaler jægerne tilbage til naturen, siger Niels Søndergaard.

- Fasanerne er også fødekilde for andre dyr i naturen. Ikke mindst rovfuglene. Her er fasanerne jo ren take-away for rovfugle, siger Niels Søndergaard.

Det er Vildtforvaltningsrådet, der vejleder miljøminister Lea Wermelin (S) om jagtregler og udsætning af fuglevildt. Og her fremgår det, at det er fuldt lovligt at udsætte tusindvis af fasaner, gråænder og agerhøns under forudsætning af, at den lokale fauna kun i ringe grad påvirkes af udsætningen.