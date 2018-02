Eva Sønderberg og Khadija Yousef fortæller om it for begyndere. Foto: Næstved Bibliotek

It-begynder: Bliv bedre til apps og alt det andet sjove

Bibliotekets medarbejdere viser og hjælper dig i gang med at bruge nettet. Det foregår over otte onsdag eftermiddage fra onsdag 28. februar kl. 15-17 på Næstved Bibliotek.

Der er så mange muligheder for at gøre livet nemmere, når man er tryg ved at bruge nettet til de dagligdags ting. For slet ikke at tale om alle de offentlige elektroniske selvbetjeningsløsninger, hvor du selv kan klare tingene uden at skulle bestille tid og møde op på Borgerservice.