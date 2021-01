Axeltorv siger tak for denne omgang juleudsmykning. Juletræet er allerede fjernet og de store - uåbnede - julepakker skal i depot til næste år. Fotos: Per Witt

Iskold julenedlukning i coronatomme gader

En isnende vind med frostgrader og sne og slud i fyger gennem Næstveds gader i år 2021´s første uge, hvor der i alle tidligere år har været et menneskemylder på julegavebyttetur.

I Indre Ringstedgade er der rigelig plads til armbevægelser og antallet af forbipasserende i gaden kan tælles på et par hænder. For der er kun butiksruder at trykke næsen imod.