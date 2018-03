Se billedserie De tre søstre Iben, Nete og Agnes Kulas Gad har sat sig udenfor for at spise deres is ? det kan åbenbart ikke blive koldt nok.Fotos: Jeppe Hee Rømer

Iskold is i Paradis

Næstved - 05. marts 2018

Selvom termometeret viser minusgrader, kan man sagtens spise is. Det beviste de mange, der lørdag mødte op foran Paradis Is i Torvestræde i Næstved.

Det er sæsonens første åbningsdag, og traditionen tro er der to gratis kugler til alle, som trodser kulden og står klar mellem klokken 11 og 14.

Tre, som i hvert fald ikke synes, det er for koldt til is, er de tre søstre Iben, Nete og Agnes Kulas Gad. De sidder udenfor isbutikken og spiser is i fuld flyverdragts-mundering.

De var de første i køen, og sammen med deres bedsteforældre stod de allerede og trykkede næsen mod den lukkede og kolde dør klokken 10.50.

- Vi har glædet os til at komme herned og få gratis is, lige siden Mormor og Morfar fortalte os om det i sidste uge, fortæller en rødnæset Iben Kulas Gad og skovler en skefuld is i munden.

Inde i butikken er der også fuld knald på. Is tiltrækker folk i alle aldre, og der er alt fra børnefamilier til gymnasieelever med tømmermænd.

Der står fire issælgere og langer bægre med to kugler is over disken. Især jordbær, chokolade og vanilje er populære smagsvarianter.