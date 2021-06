Ishus i byggekaos: Bare rolig vi når det

Klar til kuglerne

Lige nu er facaden ved at være at tage form. Den kommer til at ligne et rundt vaffelbæger og selvom folk selv må tænke sig til kuglerne på taget, så er det vigtigste også på plads, nemlig inventaret med frysere, softicemaskine og kaffemaskine - samt de medarbejdere der skal til for at forsyne byen med milkhakes, toast, sandwich og is med store kugler. Den største bliver isen, der går under navnet »If You Dare« og indeholder 2½ liter is og ½ liter softice.