Voldtægtssagen fra nytårsaften skal nu afgøres i Østre Landsret. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Iraner anker voldtægtsdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Iraner anker voldtægtsdom

Næstved - 16. april 2020 kl. 07:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For knap en måned siden blev en 17-årig iransk statsborger fundet skyldig i både fuldbyrdet voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje af en 16-årig pige. Det kostede en dom på to et halvt års ubetinget fængsel.

Læs også: Voldtægtsmænd slipper for udvisninger

Den unge mand valgte i første omgang at gøre brug af betænkningstid i forhold til at anke sagen. Nu har han tænkt over det og er endt med at anke til landsretten.

Også iranerens ven, en 19-årig tyrker, blev dømt i samme sag. Han fik et år og tre måneders ubetinget fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. En dom, han på stedet besluttede sig for at anke.

Overgrebene fandt sted på et badeværelse i Appenæs i forbindelse med en privatfest nytårsaften. Udlændingene blev dømt efter troværdige forklaringer fra offeret samt andre vidner.

Anklagemyndigheden havde krævet både den 17-årige og den 19-årige udvist fra Danmark. Retten i Næstved lod dem dog slippe med en advarsel, men nu skal Østre Landsret altså også tage stilling til spørgsmålet.

relaterede artikler

Unge mænd nægter voldtægter 18. marts 2020 kl. 16:13