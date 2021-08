Det vil give rigtig god mening med et fælles erhvervshus med én indgang til de lokale erhvervsforeninger og -organisationer med mere. Meget gerne i den historiske og meget flot istandsatte Kählerbygning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Investorer søges til Kählerbygningen

Næstved - 25. august 2021 kl. 19:27 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Er der nogle investorer, som vil være med til at putte penge i Kählerbygningen?

Det er det store spørgsmål efter der sidst på eftermiddagen onsdag blev holdt første møde om Kählerbygningens mulige fremtid som erhvervshus. Initiativtager til mødet var formand for Næstved Erhvervsforening Torben Johansen, som for halvanden uge siden kom på banen med forslaget om, at det gamle Kählerværksted skal tilbage på lokale hænder, selv om Næstved Kommune har takket nej til at købe den historiske ejendom tilbage fra den nuværende ejer Frantz Longhi.

Gangbart? - Der er interesse for og opbakning til at samle folk i et fælles erhvervshus, siger Torben Johansen efter mødet med deltagelse af repræsentanter for Næstved Erhvervsforening, Næstved Erhverv, Næstved Turistforening, Næstved Cityforening og Industri & Haandværkerforeningen for Næstved og Omegn.

En ting er interessen, men Frantz Longhi brugte i sin tid omkring 30 millioner kroner på at sætte det gamle Kählerværksted i stand.

En valuar har på kommunens vegne vurderet prisen til at være 25 mio. kroner, og Frantz Longhi har overfor kommunen sagt ja til at skære nogle millioner af prisen, som dog stadig er over 20 millioner kroner.

Udfordringer - Der findes endnu ikke noget salgsmateriale på ejendommen, men ejendomsmæglere arbejder på sagen, oplyser Torben Johansen, som derfor ikke helt ved, hvor mange penge, der skal stampes op.

Borgmester Carsten Rasmussen er åben over for kommunen som medejer, men det kræver at andre kan lægge omkring halvdelen af prisen, har han tidligere sagt til Sjællandske.

En anden udfordring er, at Næstved Erhverv i dag bor gratis i en kommunal bygning, så der i givet fald skal findes penge til at betale deres del af huslejen i Kählerbygningen, hvis den kommer på private hænder.

- Det vil kræve en politisk diskussion og sikkert også salg af en kommunal bygning, forudser Torben Johansen.

Arbejder videre - Men vi har bestemt ikke opgivet tanken, understreger erhvervsforeningens formand.

Både erhvervsforeningen og Næstved Erhverv har modtaget en hel del henvendelser fra små liberale erhvervsdrivende, som gerne vil have plads i huset.

- Så hele huset kan sagtens lejes ud, forsikrer Torben Johansen, der umiddelbart regner med, at her kan være omkring 50 arbejdspladser.

Nu afventer man lige mulige tilbagemeldinger fra potentielle investorer, og så arbejdes der videre med planen.