Investering på tre millioner kroner kan være helt spildt

Næstved - 14. marts 2018 kl. 12:51 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad var det egentlig man blev enige om i byrådet på mødet 30. maj 2017? Et snævert flertal vedtog, at der skulle bruges tre mio. kroner på at anlægge varme i græstæppet på Næstved Stadion. Det ville være et krav, hvis Næstved skulle spille i 1. division, men klubben spiller i 2. division.

Nu står man med dilemmaet. Varmeanlægget er så godt som klar. Klubben spiller i 2. division, og man har besluttet ikke at tænde for varmen. Det koster i omegnen af 160.000 kroner om året bare at være tilsluttet. Dertil kommer, hvad det koster, hver gang der skal tændes for varmen.

Det kan i teorien betyde, at varmen aldrig bliver tændt, for det er jo ikke et krav i 2. division, og ingen ved om der overhovedet kommer en oprykning. Dermed står Næstved Kommune med en investering på tre mio. kroner, som er spildt.

Det erkender både formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S) og centerchef i Næstved Kommune Kim Dawartz. På den anden side mener Linda Frederiksens partikammerat Per Sørensen, at der skal tændes for varmen, nu hvor anlægget er etableret. Det var det, han stemte for, mener han.

Men hvad, der blev besluttet i byrådet 30. marts, står stadig uklart, for intet sted i beslutningsforslaget, står der, om man skal tænde for varmen eller ej. Det er helt åbent for fortolkning.

- Nej, det står der ikke. Jeg er blevet klogere, og det burde have stået der. Så havde der ikke være nogle misforståelser. Jeg kan godt forstå, at folk har tænkt det, siger Linda Frederiksen.

