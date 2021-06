»Helt lavpraktisk skal vi sørge for, at flere unge begynder at spille musik, og at de får den løn, de fortjener,« siger Ulla Britt Simonsen. Foto: Dansk Musiker Forbund

Interview med musikernes nye forkvinde: Fællesskab og lighed går aldrig af mode

Næstved - 23. juni 2021 kl. 17:21 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Ulla Britt Simonsen har spillet musik i Næstved hele sit liv. Efter halvandet års nedlukning af kulturen ønsker hun som ny forkvinde for musikernes fagforening på Sydsjælland at samle de musikere, som har stået alene. Musikerne har ligesom alle andre faggrupper brug for et stærkt fællesskab til at løfte i flok, mener Dansk Musiker Forbunds nye forkvinde på Sydsjælland, Ulla Britt Simonsen.

Der skal ifølge hende være plads til alle på den sydsjællandske musikscene, og derfor inviterer hun alle musikere i lokalområdet til at melde sig ind i fagforeningen.

Flere unge Hun har som erklæret mål, at der skal være mere diversitet og ligestilling på de danske scener. Desuden skal der være lige løn og muligheder, så musikbranchen bliver så bredt repræsenteret, som overhovedet muligt.

- Lige nu har vi en stor udfordring i, at det primært er de musikere over 60 år, som organiserer sig i en fagforening. De er meget velkomne, og selvom musikere er meget forskellige, så skal vi kunne mødes på tværs. Men vi mangler at skabe et fagligt fællesskab for vores unge musikere, som har brug for sparring og støtte. Særligt nu, hvor koncertstederne åbner igen, siger Ulla Britt Simonsen.

Fællesskab Den 50-årige sanger blev i primo juni udpeget som ny forkvinde for Dansk Musikerforbunds afdeling på Sydsjælland, og hun glæder sig til at starte arbejdet for en mere divers og inkluderende musikscene i området.

- Se på det seneste år, hvor alt har været lukket ned, og alle musikere stod alene uden indtjæning. Nu skal vi have gang i kulturen. Fællesskab går aldrig af mode, siger hun.

Småkager som løn Ulla Britt Simonsen tænker musik morgen, middag og aften. Hun har altid selv spillet musik, og hun ved, hvordan det er at forsøge at slå igennem som ung musiker- at tage imod småjobs på caféer og blive betalt i caffe latte.

- Jeg vil kæmpe for, at vores musikere får en fair løn. Man siger jo heller ikke til sin murer: Godt arbejde. Tak, fordi du kom. Jeg har stillet en kop kaffe og nogle småkager i køkkenet. Den kultur om, at det for musikere er betalling nok i sig selv at få lov til at spille, skal der gøres op med, siger hun.

Cocobongoband For nogle i Næstved vil Ulla Britt Simonsen være et kendt ansigt som forsanger i Ulla Abdullas Cocobongoband, som har spillet for børn i byen i mere end 15 år.

Derudover arbejder hun som underviser på Næstved Musikskole, og har spillet koncerter med sit eget band på byens spillesteder i næsten hele hendes liv. Desuden er hun fast pianist på fagforeningen 3Fs kursuscenter i Karrebæksminde.

Kønsubalancen I de seneste år har der været et stigende fokus på kønsubalancen i musikbranchen. Det er også et fokus, som Ulla Britt ønsker at tage med sig i sit arbejde i Dansk Musiker Forbund. Hun nævner en statistik fra Koda, der er musikselskabernes rettighedsorganisation, som en øjenåbner for hende.

- Det er kun 10 procent af det samlede beløb, som blev udbetalt i 2019, som gik til kvinder. Det er nogle vilde tal, og den skævvridning skal vi gøre op med, siger hun.

