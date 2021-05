Der er tale om et spektakulært show, der har turneret kloden rundt de seneste 22 år, som nu kommer til Næstved. Pressefoto

International dansesucces kommer til Danmark

Næstved - 10. maj 2021 kl. 10:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

The National Dance Company of Ireland har turneret verden rundt med »Rhythm of the Dance« de seneste 22 år - og den 5. oktober kommer de så til Næstved og Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

- Ingen dansetrup i verden har gjort det samme som de her mennesker. Det fortæller lidt om, hvor spektakulært et show det er, og hvor vigtigt det var for os at få på programmet i Næstved, siger John Nørbjerg.

Lederen af kulturcenteret kalder det for et booking-scoop at hente den internationale succes til byen. Og faktisk er det lidt tid siden, at aftalen kom i hus - men med vilje har man ventet med at offentliggøre nyheden til nu.

- Det skulle nødigt drukne i nedlukning og et lukket billetkontor, fastslår John Nørbjerg.

Der er tale om en ny produkton af »Rhythm of The Dance«, som er det længst kørende irske danseshow i verden. Over alt på kloden har publikum fået sale til at bruse, når de klapper og tramper i gulvet i takt med danserne til den keltiske musik i det to timer lange show.

De prisvindende dansere akkompagneres af nogle af Irlands bedste livemusikere og sangere i showet, som er en rejse gennem Den Grønne Øs historie - fra de gamle myter og legender til den moderne og urbane nutid.

Dansen gengiver ligeledes en rejse fra den oprindelige irske dans, der har dannet fundamentet for al irsk dans, og frem til den nye moderne. Alt er kombineret med unik lyssætning og smukke kostumer.

- Nu har vi genåbnet. For kultur og oplevelser og ikke mindst for vores billetkontor, der har åbent alle hverdage klokken 10 til 15. Billetsalget til »Rhythm Of The Dance« starter onsdag klokken 12, og billetterne sælges fra billetkontoret og www.gkkultur.dk, slutter en forventningsfuld John Nørbjerg.

