Sandkassen på Hyldebærhusets legeplads ligger øde hen på ubestemt tid på grund af frygt for coronasmitte. Fotos: Kim Rasmussen

Artiklen: Institution lukker ned og sender børn hjem af frygt for smitterisiko

Institution lukker ned og sender børn hjem af frygt for smitterisiko

Det skyldes, at et barn i institutionen har en bedsteforælder, der er smittet med coronavirus efter en skiferie i Italien.

Efter hjemkomsten har barnet været sammen med bedsteforælderen. Det var dog inden at denne blev testen positiv for at være smittet.