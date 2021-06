Den socialdemokratiske formand for Teknisk Udvalg så gerne, at man kom ned i forbruget af Round Up, men det kan blive dyrt, siger hun. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ingen vindere: Pest eller kolera i ukrudtsbekæmpelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ingen vindere: Pest eller kolera i ukrudtsbekæmpelse

Næstved - 01. juni 2021 kl. 11:55 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Forbruget af glyphosat - populært kaldet Round Up - er for højt i Næstved Kommune.

Det mener formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S).

Det er dog et skisma, for ukrudtsbekæmpelse undgår man ikke, mener hun, men er det bedre at brænde et masse gas af i ukrudtsbrændere eller at bruge et minimum af Roundup - det står på nuværende tidspunkt hen i det uvisse.

Selv om alt ikke kan gøres op i penge, så vil udfasning af glyphosat komme med en del omkostninger, mener hun.

- Vi må også bare acceptere, at det bliver dyrere, hvis en masse mennesket skal gå rundt med gasbrændere, og hvad koster det i CO2-udslip, siger hun.

Intet er sort/hvidt, snarere pest eller kolera og bestemt ikke en win-win situation, som hun siger.

Når det er sagt, så er hun helt med på, at der skal bruges mindre gift, og det har hun også arbejdet på, fortæller hun.

- Ja, det kan du bare spørge Park og Vej om. Det er et område, vi har fokus på, og de ved, at de kommer til at klare sig uden, siger hun.

For fremtiden kommer det i langt højere grad til at handle om natur og biodiversitet og ikke så meget om, hvordan det ser ud.

Den åbne dør Helle Jessen fortæller, at kommunen er udfordret af et meget langt vejsystem, og det meste glyphosat bliver brugt til at holde veje og stenbelægninger rene for ukrudt.

Det er især nylagt asfalt, som er følsomt og bliver udsat for angreb af uønsket bevoksning, og de senere år har Næstved Kommune lagt ny asfalt mange steder. Det har så kostet på den giftige konto.

Helle Jessen maner også til besindighed med hensyn til kommunernes forbrug. Hun fortæller, at kommunens forbrug på årsbasis svare nogenlunde til, hvad man bruger på et landbrug på ca. 200 hektar.

- Der er også mange haveejere, som bruger det, siger hun.

Når det så også er sagt, så ved hun godt, at der skal skrues ned, men hun mener, at Næstved kommune måske har været for naive med angivelse af et forbrug på 102 kg aktivstof.

Andre kommune har ikke nødvendigvis været lige så nøjeregnende ifølge Helle Jessen.

- Der er mange, som har opgjort deres forbrug til nul, men det er dem selv, der skal opgøre og opgive tallene, siger hun.

Det er måske, hvad man plejer at sige svare til, at lade ræven vogte gæs.

Helle Jessen vil meget gerne diskutere forbruget af plantegifte, og hun har selv mange holdninger til det, men hun mener, at Enhedslisten løber en åben dør ind, når partiet prøver at kritisere forbruget, for udfasningen er i gang, mener hun.

relaterede artikler

Nummer 1 på giftlisten i Danmark: Bruger knap 6000 liter stærke pesticider om året mod ukrudt 01. juni 2021 kl. 11:51

Topper giftlisten og bruger flest stærke pesticider 01. juni 2021 kl. 04:43