Ingen lokal indflydelse på svinefarme

Det er Næstved kommune, som skal miljøgodkende anlægget, men efter en ændring af husdyrbrugsloven i 2017 har kommunen ikke indflydelse på godkendelsen. Loven blev ændret for at gøre reglerne ensartede i hele landet, men det betyder til gengæld, at der ikke tages lokale hensyn.

Hvis byggeriet lever op til de gældende miljøkrav, kan Tybjerggaard Agri Aps i løbet af foråret gå i gang med at opføre en svinestald på 7200 kvadratmeter med plads til at producere op til 45.000 slagtesvin op året på Vinderuphøjvej ved Glumsø.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her