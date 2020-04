Se billedserie Næstved Arena har aflyst flere koncerter og er en af de kulturinstitutioner, der lider under coronakrisen. Billedet her er fra dengang, Nik & Jay var på besøg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ingen lokal hjælpepakke til kulturen

Næstved - 20. april 2020 kl. 04:47 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Aarhus er der 75 millioner kroner i nødhjælp på vej til kommunens kulturinstitutioner, der lider under coronakrisen. 25 millioner direkte fra kommunekassen, 25 fra Salling Fondene og 25 i fordelagtige lån fra kommunen. Også i Næstved er kulturen i knæ, men der kommer ikke noget lignende initiativ lige forløb.

- Jeg har jo ikke en pengekasse, jeg bare kan tage fra. Så skal der spares nogle andre steder, og det tror jeg ikke, folk er interesserede i. Vi følger pt. de nationale hjælpepakker og gør ikke noget ekstraordinært i Næstved. Vi holder vejret lidt og følger udviklingen, lyder det fra borgmester Carsten Rasmussen (S).

Frygter fremtiden Borgmesteren erkender, at coronakrisen kan komme til at blive rigtig dyr for kommunens kulturliv, og han frygter, hvad fremtiden bringer.

- Selvfølgelig gør jeg det. Holmegaard Værk går glip af temmelig mange millioner. De skulle lukrere på nyhedsinteressen og havde regnet med at trække mange tusinde daglige gæster. Arenaens økonomi er heller ikke robust. Jeg ved, at de ombooker mange ting, men når de rykker en Dizzy Mizz Lizzy koncert til efteråret, så er der jo noget andet, de ikke kan afholde den dag, siger Carsten Rasmussen og fortsætter:

- Grønnegades Kaserne Kulturcenter er også hårdt ramt, og jeg kan forestille mig, det samme er tilfældet, når vi kommer lidt ud af Næstved; Glumsø Kro, cykel- og knallertmuseet i Glumsø, Kulturladen i Fuglebjerg og så videre.

Omplacere midler Carsten Rasmussen kalder det en katastrofe, hvis nogen af kulturinstitutionerne knækker nakken og må dreje nøgle om for evigt. På den baggrund kommer han alligevel med en lille udstrakt arm.

- Selvfølgelig vil vi hjælpe, hvis nogen står i akut pengemangel. Gjorde vi ikke det, vil det få konsekvenser mange år ud i fremtiden. Men vi kan ikke gøre som i Aarhus, hvor der er lidt flere penge i kassen per indbygger, konstaterer han.

Borgmesteren siger, at det vil blive op til de politiske udvalg at kigge på, hvor der kan hentes penge, når Danmark for alvor er blevet åbnet igen, og man kan begynde at konkludere på situationen.

- Så skal de se på, om der kan omplaceres nogle midler. Det kan være, der er sparet på nogle ting og er midler, som ikke er blevet delt ud. Hvis der for eksempel ikke skal afholdes endnu en udendørs operakoncert, så skal de selvfølgelig ikke have penge. Men om det er 100.000 kroner eller to millioner, det er for tidligt at sige nu.

