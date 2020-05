Kun ganske få unge har benyttet sig af muligheden for at blive vejledt om videre uddannelse. Modelfoto: Anders Ole Olsen

Ingen har brug for skolevejledning

Det var den melding, Sjællandskes journalist blev mødt med, da hun talte med et par 9. klasseselever på Sjølundsskolen om hjælp til valg af uddannelse, før jul.

Dengang havde ingen af dem hørt om Uddannelsesvejledningen Næstveds (UV Næstved) nye tilbud, der indebar mulighed for uddannelsesvejledning to gange om ugen.

UV Næstveds mål var at hjælpe unge under 18 år med at finde ud af, hvilken retning de skulle vælge rent uddannelsesmæssigt. Skulle det være, HF, en erhvervsuddannelse eller gymnasiet, som de fleste andre?