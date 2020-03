Prinsesse Benedikte havde på sin ene side rektor Mikkel Kjellberg og på sin anden forstander Torben von Lowsow til workshoppen om selvværd, forventningspres og skønhedsidealer. Fotos: Anders Ole Olsen

Ingen håndtryk fra prinsessen til workshop om selvværd

Næstved - 06. marts 2020 kl. 14:04 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvværd, krav, forventningspres og skønhedsidealer.

Det var torsdag formiddag på skoleskemaet, da 8. og 9. klasseselever fra Herlufsholm Skole deltog i en workshop i skolens festsal arrangeret af Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).

Prinsesse Benedikte har været protektor for LMS siden 2001, og i den forbindelse deltog hun i workshoppen på kostskolen i Næstved. Her fortalte prinsessen blandt andet, at forebyggelse er et vigtigt element, og at det ligger hende stærkt på sinde.

- Det er ikke let at være ung. Samfundet i dag sætter forventninger til de unge om den perfekte krop og det perfekte liv. I skal lære, hvordan I undgår, at det udvikler sig til langt værre. I skal lære at hjælpe hinanden, sagde prinsesse Benedikte henvendt til især de unge mennesker i salen.

Prinsessen ankom til Herlufsholm i sin Kronebil klokken 10.15. Meget utraditionelt havde Kongehuset på forhånd frabedt håndtryk - af frygt for coronavirus. Det fortæller Anne-Louise Boelsmand, der er leder af grundskolen.

- Hoffet har meddelt, at i lyset af coronavirus har man besluttet sig for ikke at give hånd. Det er lidt aparte, for det er almindelig høflighed, man giver hånd. Vi følger den etikette, hoffet udstikker, og de har valgt ikke at give hånd, siger grundskolelederen.

Det havde prinsesse Benedikte dog tilsyneladende glemt. Da prinsessen steg ud ad bilen for at modtage buketten, rakte hun hånden frem mod blomsterpigen Ella Bork Andersen fra 7.C, som nervøst stod klar med den fine buket. I samme øjeblik gik det op for prinsessen, at hun ikke måtte give hånden. De blev begge en anelse befippede, men klarede situationen ved at smågrine. Prinsessen gik videre og hilste - uden håndtryk - på forstander Torben von Lowsow og rektor Mikkel Kjellberg.

I festsalen handlede det langt fra om coronavirus. Her stod psykolog Anna Gersel Olsen fra LMS klar til at tale med de unge om selvværd og selvtillid og idealer for kvinder og mænd.

Unge er mere stressede i dag end nogen sinde før, og emnet er højaktuelt. Anna Gersel Olsen involverede de unge ved undervejs at vise små videoklip, og eleverne skullle aktivt deltage ved at drøfte forskellige spørgsmål. Der blev blandt andet talt om den perfekte krop og det perfekte udseende, hvor opfattelsen blandt de unge var, at mænd gerne skal være veltrænede og have muskuløse kroppe, mens kvinder skal være slanke og have store fortrin.

Eleverne skulle give hinanden komplimenter - både ydre og indre - som kan være med til at styrke selvværdet og selvtilliden. Der blev også talt om skønhedsidealer og manupulering af udseende og krop med eksempelvis botox og silikone. Og Anne Gersel Olsen kom også ind på forvetningspres - både udefra og de forventninger, man stiller til sig selv.

- Har man et lavt selvværd, er man mere sårbar. I vores tid er vi meget optagede af, hvordan vi bliver bedre. Det, der også betyder noget for vores selvtillid er, hvordan vi taler til os selv, forklarede hun.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade vil fremme selværdet blandt unge i Danmark og støtter personer, der er ramt af spiseforstyrrelse og selskade samt pårørende.

LMS gennemfører årligt flere end 5000 samtaler og aktiviteter. Det kan være rådgivende og støttende samtaler. LMS holder også foredrag, workshops og andre aktiviteter i hele landet.

Foreningen har en lokal afdeling i Næstved, hvor man kan få hjælp og en uforpligtende snak.

