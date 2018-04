Se billedserie DJ Credit valgte at scratche Jarl Friis-Mikkelsens stemme fra Walter og Carlo-filmene ind i sin optræden, til stor glæde for stemmens ejermand. Fotos: Per Arnesen/TV 2 Foto: per arnesen

Ingen finalepladser - men glæde hos tv- talenter på trods

Næstved - 03. april 2018 kl. 08:45 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: De fire dommere havde kun rosende ord til de to Næstved-talenter, som lørdag aften medvirkede i semifinalen af »Danmark har talent« på TV 2 - alligevel lykkedes det hverken Kim Bjødstrup, alias DJ Credit, eller Benjamin Barfod at blive blandt de to øverste, som kom videre til finalen.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, når dommerne nu var så positive, hvilket de langt fra var over for alle deltagerne. Men som jeg også talte med de andre om, så har vi alle vundet bare ved at være med, siger Kim Bjødstrup, da Sjællandske taler med ham dagen derpå.

- Det har været nogle skønne og lange dage. Jeg startede fredag morgen med prøver, der varede hele dagen. Og sjovt nok var jeg mere nervøs dér, end jeg var lørdag. Bagefter var jeg bare lettet over, at det gik præcis, som det skulle. Så kunne jeg ikke gøre mere, tilføjer han.

Fair nok

Hverken Kim Bjødstrup eller Benjamin Barfod var blandt de tre deltagere, som fik flest stemmer. I stedet sendte seerne dansegruppen Champions League Family direkte videre. Derefter skulle dommerne vælge mellem nummer to og tre - og de sendte danseren Emilija til finalen foran den tryllende guitarist Daniel Rosenfeldt.

- Jeg synes egentlig, det var fair nok, at det var dem, som gik videre. De var dygtige, siger Benjamin Barfod, som er på bølgelængde med Kim Bjødstrup:

- Det har været en rigtig stor oplevelse i sig selv at være med. På forhånd var jeg i tvivl, om jeg overhovedet skulle sige ja til at medvirke i programmet, men jeg har på ingen måde fortrudt. Jeg er heller ikke ærgerlig over ikke at nå finalen, for det var også stressende at finde på noget nyt fra gang til gang.

Både DJ Credit og Benjamin Barfod giver udtryk for, at de også håber og tror, at deltagelsen i talentshowet vil give dem nye muligheder fremover i karrieren.

