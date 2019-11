700 glade mennesker fyrede den af til lyden af Pink Floyd Projects genkendelige musik, som bandet turnerer rundt med i anledningen af 40-året for det legendariske album »The Wall«. Foto: Jan Jensen

Ingen falske billetter til udsolgt koncert

Næstved - 18. november 2019 kl. 05:54 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op til fredagens koncert med Pink Floyd Project var leder af Grønnegades Kaserne Kulturcenter John Nørbjerg ude og advare om, at ukurante hjemmesider, blandt andet Viagogo, solgte billetter til koncerten til overpris.

Udover ulovligt dyre billetter så vurderede han også, at der var risiko for, at den samme billet blev solgt mere end én gang.

- Vi håber ikke, at billetterne bliver solgt dobbelt, for vi kan kun lukke den første ind, og så må vi skuffe nogen og afvise dem. Vi kan ikke lukke flere ind, end vi har tilladelse til, sagde han inden koncerten.

Ingen dobbeltbilletter Aftenen forløb dog uden nogen afvisninger.

Alle billetter var gyldige, og John Nørbjerg og hans kollegaer scannede ingen dobbeltbilletter.

- Jeg er utrolig glad for, at ingen kom i klemme med falske billetter, for så havde vi været nødt til at afvise dem i døren, siger han.

En standartbillet til koncerten kostede 300 kroner, men inden koncerten havde John Nørbjerg oplevet at finde billetter med priser på mere end 800 kroner på Viagogo.

Kontrollørerne i døren har ikke mulighed for at vide hvilken billet, der er den rigtige, og ville være nødsaget til at afvise en gæst med en, måske, gyldig billet, hvis stregkoden på billetten var blevet registreret af en anden koncertgæst.

Folk må være kritiske Grønnegades Kaserne Kulturcenter har ikke mulighed for at gardere sig mod billetter købt til overpris eller direkte falske billetter.

John Nørbjerg opfordrer dog kommende koncertgængere til at være opmærksomme på, hvem de køber deres billetter hos.

- Folk skal kun købe billetter på de originale kanaler, som de kan finde gennem spillestedernes hjemmesider, hvis de vil være sikre på at købe en ægte billet til den rigtige pris, siger han.

Unødvendigt høje priser Koncerten med Pink Floyd Project fredag aften var udsolgt. Det gør sig dog ikke altid gældende, når billetpriserne bliver banket op.

Ifølge John Nørbjerg kan man allerede nu på Viagogos hjemmeside finde billetter til et endnu ikke udsolgt arrangement på Grønnegades Kaserne Kulturcenter til januar, hvor billetterne alligevel er sat til salg til overpris.

- Viagogo har optimeret deres søgehistorik så godt, at de nogle gange er de første, der kommer frem, når en person vil ind og finde billetter til noget, siger han.

På den måde bliver køberne af billetten aldrig klar over, at købsprisen kan have været unaturligt høj, og at billetten oven i købet kan være ugyldig.

Sjællandske har været i kontakt med Viagogos presseafdeling i håb om at få et interview. Dette har ikke været muligt, men selskabet skriver i en mail, at de vil refundere billetter solgt via deres hjemmeside, hvis kunderne oplever problemer.

Festlig aften på trods På trods af frygten for at måtte sende nogle koncertgæster slukøret hjem forløb aftenen, som den skulle.

- Det var en gennemført god aften med et velsammensat sceneshow, god lyd og et fantastisk publikum, siger John Nørbjerg.

