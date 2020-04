Inge Broms til stævne i Bidstrup skovene ved Hvalsø på hesten Shah Cazar OX. Privatfoto Foto: Jens Kaare Toftehoj

Inge arrangerer hestenes svar på maratondistancen

Næstved - 30. april 2020 kl. 21:23 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt står perioden fra marts til november på lange rideture, træning, konkurrencer og et hav af rosetter for Inge Broms fra Tybjerg. Hun er nemlig konkurrencerytter indenfor den disciplin, der hedder distanceridning. En disciplin, hvor det gælder om at ride langt og komme først.

- Distanceridning er hesteverdenens svar på et maraton, forklarer hun.

Men i år stoppede sæsonen nærmest før, end den var startet, på grund af coronasituationen. Det har dog ikke fået Inge Broms til at stoppe med at ville konkurrere på hesteryg. Derfor har hun arrangeret sin egen, landsdækkende konkurrence for distanceryttere.

Corona-ridt Meget passende har hun kaldt arrangementet for »Corona-ridt«. Det bliver afholdt fredag den 8. maj - med afstand selvfølgelig. Deltagerne skal ride deres tur på et tidspunkt mellem 08.00 og 18.00 hver for sig.

Der er mulighed for at ride enten mellem syv og 10 kilometer eller mellem 22 og 28 kilometer. Under normale omstændigheder vil hestene blive tilset af en dyrlæge både før og efter et løb, for at være sikke på, at de kan klare det. Men fordi det ikke er muligt, har Inge Broms fundet på en alternativ målsætning at ride efter, i stedet for blot at se på, hvem der kommer først.

140 tilmeldte Rideturene skal nemlig gennemføres i et bestemt tempo. For at vinde, skal dem, der ridder mellem syv og 10 kilometer ride med en hastighed på mellem tre og otte kilometer i timen. De ryttere, der tager den lange tur, skal holde en hastighed på mellem syv og 12 kilometer i timen.

- Hver deltager får tilsendt et startnummer, og så skal man sende et billede af sig selv med nummeret på og et skærmbillede af sin rute og tiden, siger Inge Broms.

På den måde får distancerytterne et konkurrenceelement i deres ridetur, som de savner i konkurrencernes fravær.

- Vi er jo konkurrencemennesker og samler på rosetter, og på den her måde får vi noget, vi kan ride efter, siger hun.

Indtil videre er der 140, der har tilmeldt sig.

- Vi får lov til at lave lidt sjov og ballade sammen, selvom vi er hver for sig, siger hun og smiler.

Alle deltagere får tilsendt et diplom og en roset - dermed er sommerens sæson ikke hel præmieløs.

