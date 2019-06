Maglemølle A/S har hentet inspiration fra Kesselhaus i Hamborg, hvor to belyste attrapskorstene udgør et monumentalt vartegn for byen. Illustration: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Industrihistorien skal bestå: Nye vartegn skal rejses på papirfabrikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Industrihistorien skal bestå: Nye vartegn skal rejses på papirfabrikken

Næstved - 11. juni 2019 kl. 12:13 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når vi nu er i gang, kan vi jo lige så godt give byen noget smukt at kigge på.

Læs også: Hemmeligt galleri viser hardcore og kompromisløs kunst

Søren Hansson, direktør på Maglemølle, er stolt over det forslag han har sendt til kommunen. 9. april forsvandt de to skorstene på den bevaringsværdige bygning, Kraftcentralen, da de var møre og i nedstyrtningsfare. Og ifølge forslaget fra Maglemølle vil de blive erstattet af to attrapper, som skal belyses i aften- og nattetimerne og blive et synligt vartegn ved havnen og byen.

Inspirationen er hentet i Kasselhaus i Hamborg, en bygning der også er udstyret med to attrapper og belyst nedefra for at opnå den ønskede visuelle effekt.

- De to attrapper bliver et af de mest markante og synlige vartegn for Næstved By i mange år fremover. Konstruktionerne vil efter mørkets frembrud være oplyst nedefra af en projektør i hver af de to attrapper og vil på den måde skabe noget synligt til forhåbentlig glæde for borgere og gæster i Næstved, hedder det i forslaget fra Maglemølle.

Forslaget skal behandles af Plan- og Erhvervsudvalget på tirsdag. Men ikke alle er tilfredse med, at de to gamle skorstene blev revet ned og nu skal erstattes af attrapper.

- At anmelde denne forestilling, det skulle da være til politiet, skriver formanden for Næstved Bevaringsforening, Peter Engberg i et høringsvar. Han er rasende over, at Maglemølle fik kommunens tilladelse til at rive de to skorstene ned og at de nu skal erstattes af attrapper.

- Det vidner om manglende rettidig omhu, da Maglemølle A/S i en længere årrække har været bekendt med, at netop skorstenene på Kraftcentralen stod overfor en nødvendig og omfattende istandsættelse, skriver Peter Engberg, der ikke mener at de to attrapper vil gavne byen.

- Kesselhaus i Hamburg er - betragtet som et fremtidigt vartegn i Næstved - ligesom Kraftcentralen var det indtil den 9. april 2019 - ikke en farbar løsning efter vor opfattelse. Set i dagslys fremstår bygningerne meget aparte og uharmoniske. Til gengæld er de

spændende i belyst tilstand, altså når det er mørkt. Og det er næppe en belyst kraftcentralbygning, der fremover vil skulle stå som Næstveds nye vartegn, lyder det i høringssvaret fra Peter Engberg.

Også Museum Sydøstdanmark har gjort indsigelse. Museumsinspektør Susanne Outzen frygter, at tilladelsen til at rive de to gamle skorstene ned har åbnet op for, at der kan fjernes flere små bidder af Maglemølle Papirfabrik.

- Man åbner op for noget, der vil skabe præcedens, og som er uigenkaldeligt. Vi får aldrig det tabte tilbage, skriver Susanne Outzen, som dog ser frem til, at de to skorstene bliver rekonstruerede.

Maglemølle var i brug indtil 1992, hvor den svenske papirgigant Stora Enso nedlagde produktionen i Næstved. I dag har bygningerne status af bevaringsværdigt kulturmiljø.

relaterede artikler

Papirmøllen vartegn er væk - skorstene var møre 10. april 2019 kl. 19:15

Billedserie: Her forsvinder ikonisk vartegn 09. april 2019 kl. 11:58