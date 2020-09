Indsamlerne går på gaden for demensramte og deres familier. Foto: Jon Fiala Bjerre

Indsamlere går på gaden for demente

Næstved - 18. september 2020

Lørdag den 19. september går en flok lokale indsamlere på gaden i Næstved for at samle penge i den gode sags tjeneste. De brænder for at gøre en forskel for mennesker med demens, og selvom de smiler, når de beder om et bidrag, så er det ikke for sjov.

Ifølge Alzheimerforeningen er demens på top tre over de sygdomme, som danskerne frygter mest. For udover at man mister hukommelsen og sine minder, så oplever mange demensramte familier også, at deres venner og bekendte trækker sig.

Coronasikret indsamling Alzheimerforeningen, der står bag indsamlingen, har taget højde for coronapandemien. Derfor er indsamlingen en gadeindsamling, der foregår udendørs, hvor der er mulighed for frisk luft og afstand. Derudover har indsamlerne også mulighed for at tage imod penge via MobilePay og SMS i stedet for at skulle have med kontanter at gøre.

Selvom du ikke selv er på gaden lørdag for at møde en indsamler, så har du stadig mulighed for at bidrage ved at overføre et beløb på MobilePay til 50387.

Bidraget, som der bliver samlet ind på lørdag, kommer blandt andet til at gå til støttegrupper, forskning, højskoleophold og telefonlinjen Demenslinjen, som mennesker med demens og deres pårørende kan få glæde af.

