Indhegnet af solceller: Det bliver et nej herfra

Næstved - 13. april 2021 kl. 21:29 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Solceller er en fin idé. De skal bare ikke ligge lige her. Sådan lyder den typiske reaktion, når det går op for folk, at de bliver nabo til mørke solcellepaneler ude på landet.

Og i Blangslev blev nyheden modtaget med et hørbart gisp, da det gik op for skoleleder Line Illum Mundus, at familiens ejendom i Blangslev bliver nærmeste nabo til den ansøgte solcellepark på 120 hektar og at ejendommen på Blangslevvej 6 nærmest bliver omkranset af solceller.

- På den ene side er vi absolut tilhængere af vedvarende, alternative energiformer, og vi synes faktisk, det positivt signalerer noget driftighed og entreprenørskab, når der opføres vindmølle- eller solcelleparker rundt omkring i landet, indleder Line Illum Mundus sit svar til Sjællandske.

Nej tak Men alt har en bagside. Også solceller, lyder anden del af svaret fra Blangslev.

- På den anden side er vi som grundejere ikke spor interesseret i dén værdiforringelse, det uomtvisteligt medfører for vores ejendom. Vi flyttede på landet og endda ved en margueritrute blandt andet på grund af landidyl med åbne marker og smuk udsigt omkring os, og billedet bliver jo et ganske andet med solceller så langt øjet rækker. Samtidig begrænser det os i fremtidsmulighederne for vores ejendom, idet hverken et eventuelt skolebyggeri eller andre spændende anvendelser som for eksemepel Bed & Breakfast just fordres af et stort solcelleanlæg på nabomatriklen, skriver Line Illum Mundus i sit svar til avisen.

Penge i solen Hun er langtfra den eneste, der bliver berørt, hvis den nye solcellepark bliver til virkelighed mellem Lov og Blangslev. Stærkt faldende priser på solcellepaneler har nemlig gjort det rentabelt at etablere solcelleparker på danske marker på kommercielle vilkår uden statsstøtte.

Derfor står landmænd i kø for at sælge eller udleje marker, hvor de kan tjene mere på at dyrke solenergi end på at dyrke afgrøder. Flere store solcelleparker er på vej - Region Sjælland står for mere end en tredjedel af landets ansøgninger.

Lokalrådet i Fladså er ikke blevet spurgt om det aktuelle anlæg, oplyser formand Varnny Mattsson, der har sendt et skriv til Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune, som ser nærmere på ansøgningen på onsdag.

