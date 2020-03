Se billedserie - Da vi rejste 1. marts, var coronavirusset kun i Kina. Vi tænkte selvfølgelig over situationen, men regnede med, at vi havnede i trygge hænder. Det er nemt at være bagklog, siger Lars Høgh Sørensen, her sammen med hustruen Birthe i kahytten. Privatfoto

Indespærret i kahytten: - Det er skrækkeligt

Næstved - 22. marts 2020 kl. 18:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Herunder kan du læse Næstved-parret Lars og Birthe Høgh Sørensens beretning om, hvordan det er at være spærret inde i sin kahyt på et krydstogtskib på vej til Norditalien.

- Det er fuldstændig kaotisk. Ingen ved, hvad der foregår, og vi kan ikke få nogen svar fra rederiet. Vi har været i kontakt med vores rejsebureau, men de kan heller ikke få svar fra dem.

Sådan siger Lars Høgh Sørensen fra Næstved, der sammen med hustruen Birthe er en af de omkring 40 til 50 danskere, der ikke fik lov at forlade krydstogtskibet Costa Luminosa.

Beordret ud af bus Torsdag var der ellers håb for parret, som sammen med et lille dusin andre danskere troede, at de havde fået lov at blive fløjet hjem fra lufthavnen i Nice.

- Vi blev sat ud i en bus, som skulle fragte os videre fra Marseille. Der sad vi så og gloede i fire en halv time, inden vi fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre alligevel, men uden videre forklaring. Så vi måtte tilbage på skibet. Vi har også selv skaffet flybilletter fra Marseille, men de vil ikke lade os komme af skibet, fortæller Lars Høgh Sørensen og fortsætter:

- Vi er sådan set tvangsanbragt, for man har frataget os muligheden for at komme i land. Der er sikkerhedsvagter på skibet, der holder os tilbage, og på vandet sejler franske politibåde for at sørge for, at vi ikke springer i. Det er skrækkeligt. Artiklen fortsætter under billedet

Skibet bevogtes af fransk politi, som både befinder sig på kajen i Marseille samt i en båd som denne på vandet. Privatfoto



Rystende uprofessionelt Parret har siddet isoleret i deres kahyt siden 15. marts. Lars Høgh Sørensen beskriver den som på størrelse med en campingvogn.

- Det er dødssygt at sidde og glo i et lille kammer. Der er et fjernsyn, men det er først lige begyndt at virke nu, så vi kan se tysk tv. Ellers har vi læst bøger og trillet tommelfingre, beretter han.

Costa Luminosa ankom til Italien lørdag morgen klokken 07.00.

- Det er rederiet, der skal sørge for, at vi kommer til Danmark. Men efter de har opført sig så rystende uprofessionelt, så tvivler jeg på, at de er i stand til det. Vi har også været i kontakt med ambassaden, som ikke kunne hjælpe os, så lige nu står det fuldstændig i det uvisse, siger Lars Høgh Sørensen.

Savner haven Han og hustruen har før været på krydstogt, men dette kan ende med at blive deres sidste.

- Jeg tror, det varer længe, inden vi skal ud at sejle igen - og så bliver det højst med Friheden til Karrebæksminde. Lige nu drømmer vi om at komme hjem igen til vores eget hus. Bare det at have en have at komme ud i er noget, vi virkelig savner, slutter Lars Høgh Sørensen.

