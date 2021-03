Retten i Næstved kunne kun tage stilling til strafudmålingen for to af mændene, idet den sidste afventer en mentalundersøgelse. Foto: Carsten Lysdal

Inddrivelse af narkogæld gik galt: Nu er der faldet dom i sagen

Næstved - 27. marts 2021 kl. 16:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Tre mænd er ved Retten i Næstved blevet fundet skyldige i røveri og flere andre forhold. Sagens hovedforhold omhandlede en episode, der fandt sted 19. oktober sidste år. Her sendte en 54-årig mand to håndlangere afsted for at inddrive narkogæld fra en 25-årig mand i Fuglebjerg.

To mænd på henholdsvis 29 og 28 år troppede kort efter klokken 21 op i lejligheden og krævede, at den 25-årige betalte sin gæld til den 54-årige. Det blev nægtet, og derfor slog den 29-årige manden med knytnæveslag i ansigtet, mens den 28-årige snuppede hans mobiltelefon. Den 28-årige ville også have et knytnæveslag afsted, inden mændene igen forlod lejligheden.

Den 25-årige kontaktede straks politiet, som bare få timer senere kunne anholde de to mænd. Den 29-årige havde en ulovlig kniv på sig, som han blev dømt for i retten, der også fandt den 28-årige skyldig i narkosalg, idet han var i besiddelse af 4,9 gram kokain i salgsposer ved anholdelsen.

Hvidvask af 99.000 kroner Retten fandt, at der var tale om et røveri, og alle tre mænd, der ellers nægtede sig skyldige, blev dømt for det - også den 54-årige, selvom han ikke selv havde været til stede i lejligheden.

Ydermere blev den 28-årige fundet skyldig i hvidvask, fordi han i august sidste år modtog 99.000 kroner på sin konto, som stammede fra et kriminelt forhold. De penge hævede han, sammen med to ukendte medgerningsmænd, fra flere forskellige hæveautomater, hvorefter de blev givet videre til to andre og ligeledes ukendte medgerningsmænd.

Straffen lød på ni måneders fængsel til den 54-årige og otte måneder til den 29-årige. Der kunne ikke tages stilling til en strafudmåling for den 28-årige, idet man er nødt til at afvente resultatet af en mentalundersøgelse. De dømte udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

