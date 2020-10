Politiet anholdt natten til mandag to mænd, der var i færd med at stjæle fra en genbrugsplads i Næstved. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve taget på fersk gerning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve taget på fersk gerning

Næstved - 26. oktober 2020 kl. 21:36 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Politiet fik natten til mandag klokken 00.24 en anmeldelse om, at der gik to personer rundt på en genbrugsplads i Næstved og var i færd med at stjæle nogle batterier. Da politiet kom, bemærkede de, at der holdt en knallert parkeret uden for pladsen.

Kort efter kom de to gerningsmænd kravlende ud under hegnet fra genbrugspladsen. De havde blandt andet stjålet fire batterier, en motorsav og noget værktøj. De to mænd var henholdsvis 39 og 37 år - den ene med ukendt adresse og den anden fra Præstø-området.

Ulovlige stoffer og kniv De blev begge anholdt klokken 00.33 og sigtet for indbrud i en virksomhed. Herudover blev den 37-årige mand også sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer, da han havde både en joint og en pose med 1,3 gram amfetamin på sig, mens den 39-årige blev sigtet for at overtræde knivloven, da han havde en ulovlig kniv på sig. De blev begge taget med på stationen, hvorfra de blev løsladt igen klokken henholdsvis 02.23 og 03.05.

relaterede artikler

Stjal varer med hash på lommen 24. oktober 2020 kl. 07:07

To mænd sigtet efter tyveri af gravemaskine 23. oktober 2020 kl. 11:10

Spild af tid og ressourcer: To tiltalte mødte ikke op 22. oktober 2020 kl. 18:20