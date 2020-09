To mænd på 24 og 23 år blev natten til søndag anholdt og sigtet for indbrud.

Indbrudstyve taget på fersk gerning

Politiet fik natten til søndag klokken 01.39 en anmeldelse fra en opmærksom borger, der havde bemærket, at der foregik noget mistænkeligt ved en tandklinik i Glumsø. Et par personer, der var iført hætter og handsker, luskede rundt med en lommelygte og gik frem og tilbage mellem en bygning og en bil, der holdt parkeret udenfor.

Sigtet for indbrud

Da politiet ankom, forsøgte to mænd at flygte fra stedet i hver sin retning. De blev hurtigt løbet op af to betjente og anholdt klokken 01.50. De blev begge sigtet for indbrud.