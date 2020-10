Der er anmeldt to indbrud i Næstved. Modelfoto: Lars Sandager Ramlow

Indbrudstyve løb med smykker og kontanter

Politiet har modtaget to anmeldelser om indbrud i Næstved.

På Marskvej blev der begået et indbrud på et værelse, hvor der blev taget et kontant beløb. Det skete mellem kl. 15 og 19 torsdag.