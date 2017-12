To politibiler blev påkørt under biljagten

Indbrudstyv påkørte politibiler

Fredag eftermiddag fik politiet travlt da de blev opmærksom på en 25-årig mand, der forsøgte at betale med udenlandske penge på 7-Eleven på en tankstation på Odensvej i Næstved. Politiet fandt ud af af, at nummerpladen var stjålet og forsøgte at standse ham. Men i stedet for valgte den 25-årige at stikke af ud af Ringstedgade og op mod Næstved Storcenter.

To politibiler bliver sendt efter manden, som vender bilen ved Fensmark ved Holmgårdsvej. Her påkører manden de to politibiler. Han blev standset kort efter ved Holmegårdsvej ved at blive klemt inde mellem patruljevognene.

Den 25-årige stammer fra Københavnsområdet og er kendt af politiet i forvejen. Bilen var fyldt med tyvekoster. Ingen personer kom noget til under biljagten og efterfølgende påkørsel.