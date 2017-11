Indbrudsbølge i villakvarter: Beboere skræmte og utrygge

Sif Meyhoff Nissen havde indbrud i sit hus på Lindevej tirsdag aften, mens hun var hjemme. Dagen efter blev taske og nøgler fundet på nabovejen Bøgevej.

Næstved - 30. november 2017 kl. 08:04 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere villaveje i Fensmark har tirsdag aften og natten til onsdag været plaget af indbrud. Både på Lindevej, Ahornvej, Kildegårdsvej og Stenvænget har beboere oplevet, at der har været ubudne gæster i deres huse.

Alle steder er der blevet stjålet punge, tasker og nøgler. Tre af indbruddene er endda foregået, mens beboerne har været vågne og til stede i huset. Sif Meyhoff Nissen er blandt de beboere, der har haft indbrud tirsdag aften. Hun var hjemme med familien, da de skete, men opdagede først onsdag morgen, at hendes taske med pung, papirer og arbejdsnøgler var væk.

- Jeg opdagede det, da jeg skulle ud af døren for at aflevere min datter i børnehave. Den var ikke nogen steder i huset eller i bilen, fortæller Sif Meyhoff Nissen, der har boet på Lindevej i Fensmark i fire år med sin mand og deres to børn. Hun har aldrig været ude for noget lignende.

- Det med, at nogen har været inde i huset, mens vi har været der er mega skræmmende. Det er så ulækkert, fastslår hun overfor avisen.

Også på Ahornvej og Stenvænget har beboere fået stjålet tasker, nøgler og punge i løbet af tirsdag aften. Begge steder har beboerne selv lagt mærke til gerningsmændende.

- En ung fyr er lige gået ind af vores hoveddør og har taget vores nøgler, inden jeg nåede at komme ud, så jeg så kun skyggen af ham. En ung mand med dunjakke samt pelskrave, skriver Camilla Lindkvist Nielsen i Facebook-gruppen »Indbrud i Fensmark 4684«.

- Vi har her til aften kl. 19.35 haft den oplevelse, at der har været en inde og hente en taske og en pung. Jeg var i stuen og undrede mig over døren gik, skriver Susanne Lindhardt Andreasen i samme gruppe.

Udmeldingerne har skabt en del vrede og utryghed blandt beboerne i Fensmark. Flere opfordrer nu til, at man ikke lader ting som nøgler og tasker ligge fremme synligt, og at man husker at låse alle døre, selv om man er hjemme.

