Pas på. Der er indbrudstyve på spil. Foto: Per Jensen

Indbrud her og der og alle vegne

Næstved - 12. december 2017 kl. 10:08 Af Anna C. Møhl

Det kan måske være en god idé at lade lyset være tændt derhjemme, når man tager på arbejde. I løbet af et døgns tid har politiet for anmeldelser om fire indbrud.

På Haldagermaglevej nær Fuglebjerg var der indbrud i en landejendom. Der blev stjålet en tablet af mærket Samsung, smykker og kontanter.

På Holløse Møllevej var udbyttet kontanter og smykker.

Beboerne i et hus på Sofiedalsvej i Næstved var ikke hjemme i bare tre timer mandag. Det benyttede indbrudstyve sig af. De slap væk med to iPad Air, en iPhone 5, to pc'er og smykker.

Tv og blu-ray af mærket Sony, smykker dvs-film, kongeligt porcelæn og personlige papirer forsvandt under et indbrud i et hus på Gøgestien i Næstved. Indbruddet er sket i perioden fra søndag klokken 17 til mandag morgen.