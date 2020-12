Nylandsmose er et gammelt inddæmmet landbrugsområde, som Helle Jessen kunne fortælle, i en periode frem til 1950?erne faktisk fremstod som et mose- og engområde. Nu fungerer det som konventionelt drevet landbrug. Illustration: Næstved Kommune

Indædt byrådsdebat om solcellepark: Jeg håber, at nogen klager til Ankestyrelsen

Byrådet har ikke besluttet at tillade, at Gavnø går i gang med at etablere en solcellepark på 166 hektar - cirka 240 fodboldbaner - men det første skridt er taget, og det var et langt skridt, fremgik det af debatten på tirsdagens byrådsmøde. Hele mødet foregik digitalt og blev sendt på Facebook med svingende lydkvalitet.

For lige at slå den fast med det samme.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her