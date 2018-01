Incestsag: Pigen har lavet skemaer over sexmisbrugere

I sagens anklageskrift er der ingen tiltale for, at pigens mor og stedfar skulle have prostitueret hende til andre mænd. Alligevel fortalte et vidne i retten i onsdags, at pigen har sagt til hende, at det netop er, hvad der er sket. Og fredag kom det så frem, at den i dag 12-årige pige har lavet lange skemaer over, hvem der har misbrugt hende og hvordan. Foto: Thomas Olsen