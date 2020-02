Ild i frituregryde skyld i brand: Ældre mænd fik røgforgiftning

En 80-årig mand blev sammen med en 65-årig mand tirsdag aften kørt til behandling for røgforgiftning på sygehuset i Slagelse, efter at de havde været udsat for røg i et sommerhus på Reedtzholmvej på Enø.